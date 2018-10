Doktorlardan Okullarına Vefa Ziyareti

Tokyürek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Beleda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimlerini tamamlayarak 2018 Eylül ayında Nevşehir Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak göreve başladılar.

Dr TOKYÜREK ve Dr BELEDA “Bizleri yetiştiren Altınyıldız Koleji Kurucularına, yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederiz Doğduğumuz, büyüdüğümüz yetiştiğimiz topraklarda Nevşehirli hemşerilerimize belli bir süre hizmet edeceğiz.

Doktorluk gibi kutsal bir mesleğin üyesi olmamızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği var. Şu anda Nevşehir’de ve diğer illerde görev yapan çok sayıda Altınyıldızlı doktor arkadaşımız var. Hepsine başarılar diliyoruz.

Altınyıldız’ın bizlere kazandırdığı güven duygusu ve topluma faydalı vatandaş olma hedefi, başarımızın en önemli öğeleri olmuştur.” Dediler.

Mesleğini seven her öğretmenin hayattaki en büyük servetinin, yetiştirdiği öğrencilerinin yaptığı bu vefa ziyaretleri olduğunu söyleyen Altınyıldız Koleji öğretmenleri “Meslekteki en mutlu olduğumuz anlarımızdan birisi. Öğrencilerimizin başarılarından her zaman büyük gurur duyuyoruz. Onları çok seviyoruz. Altınyıldız çok büyük bir aile.” dediler.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın;

“En değerli varlıkları olan çocuklarını Altınyıldız Kolejine emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum.Öğrencilerimizin meslek sahibi olarak mezun oldukları okullarını ziyarete gelmelerinden dolayı sevinçliyiz

20 yılı aşan başarılı eğitim geçmişi ile mezunlarını doktor, mühendis, mimar olarak görmenin hazzını duyuyoruz.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarının her yıl mezun verdiği öğrencilerle daha da büyüyor.

Bugüne kadar 1259 Altınyıldızlı üniversiteli oldu. Bunlardan 116 sı Tıp eğitimi alıyor. Eğitimde çok büyük başarılar kazandık.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak başarımızda büyük pay sahibi olan kurucularımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimize başarılar diliyor, onları ve ailelerini tebrik ediyorum.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:17