Deniz Yıldızlarından Altınyıldız Eğitim Kurumları'nı Ziyaret

Deniz Yıldızları sınıfı bu hafta Altınyıldız Eğitim Kurumlarını tanıdı. Kurum Genel Müdürü Serhat İğdeci, lise müdürü Özkan Kılınç, ilköğretim müdürü Mehmet Eravcı’yı ziyaret etti.

Minik Deniz Yıldızları kurumlarımızın yemekhanesinde pişen lezzetli yiyecekleri yerinde gözlemlemek amacı ile Lise binası yemekhanesine gittiler. Aşçı başı Kazım Duman ve yardımcılarının yemekleri nasıl yaptıklarını gözlemlediler. Büyük tencerelerde yemeklerin pişirilmesi öğrencilerimizin çok ilgilerini çekti. Burada İngilizce öğretmenimiz rehberliğinde kullanılan araç gereçlerin ve malzemelerin isimlerini İngilizce olarak telaffuz ettiler. Aşçı başı Kazım bey yemeklerin büyümemizdeki etkisi, besin değerleri hakkında bilgi verdi.



Kurumumuz Genel Müdürü Serhat İğdeci’yi Altınyıldızlı minikler ziyaret ettiler. Kurum Genel Müdürü Serhat İğdeci çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler sundular.

Lise müdürümüz Özkan Kılınç bey de öğrencilerimizle yakından ilgilenerek öğrencilerimize okulun bölümleri, öğrenci yaşları ve derslerle ilgili bilgiler verilerek ikramda bulunuldu.

Lise binasında bulunan laboratuvar,Robotik Kodlama, 3D sınıfları gezildi.

Büyük bir kampüse sahip olan Özel Altınyıldız Koleji binasını tanımak İlköğretim kampüsü ile devam ettik.



İlköğretim müdürü Mehmet Eravcı bey odasın da bizi büyük bir ilgili ile karşılayarak çocuklarımız ile tanışıp sohbet etti. Çocuklarımıza okulumuz hakkında fikirlerini sordu. Öğrencilerimiz ilköğretim binası ve sınıflar hakkında olumlu ve güzel düşünceleri dile getirdiler. Okulun çeşitli bölümlerini çocuklarımıza tanıttı. Çocuklarımız 3D sınıfında bitkilerin boyutlu olarak incelediler. Robotik kodlama büyük bir ilgi ile kanguru zıplayıcı, yarış bisikleti gibi farklı projeler oluştular. Spor Salonu ve okulun sınıflarını gezerek incelediler.



Kurumumuz da okul öncesi, ilköğretim ve lise de birbirini destekleyen çalışmalarla bir bütün olduğunu miniklerimiz tarafından gözlemlendi.Kurum gezisinde bizlere yardımcı olan kurum Genel Müdürü Serhat İğdeci, Lise Müdürü Özkan Kılınç, İlköğretim Müdürü Mehmet Eravcı, aşçı başı Kazım Duman ve yardımcılarına teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 15:19