''Cem Durak'' Altınyıldız Koleji'nde!

Özel Altınyıldız Koleji 9.,10.,11.,12.sınıf öğrencilerine ders çalışma konusunda en büyük engel olan "Akademik erteleme" konusunda Rehber Öğretmeni Cem Durak tarafından seminer verildi.

Rehber Öğretmeni Cem Durak, sınavlar öncesi konu tekrarının her zaman önemli olduğunu belirterek, özellikle günlük tekrarın olması gerektiğini söyledi. Her öğrencinin bir çalışma düzeni oluşturmasının önemli olacağını vurgulayan Durak, "Herkesin bir çalışma programı olmalıdır. Bu program kişiye göre farklılık gösterebilir. Ama saatli bir program olmasın. Çünkü bazen yaşanan durumlar o saati engelleyebiliyor. Ders çalışırken mutlaka soru çözülmelidir. Soru çözülmezse o ders çalışma eksiktir. Soru çözmek bir ölçme değerlendirmedir. Soru çözerken yanlışlara bir daha bakılmalıdır."dedi.

Birbirini destekleyen öğrencilerin daha iyi öğrendiğini kaydeden Durak, "Bu bilinci oluşturun”. Ders çalışma anlamında birleşin. Bu çok önemlidir. Zamanı iyi değerlendirin. Güçlü ve eksik yönlerinizi her zaman takip edin. Bu iş öğrenme odaklı olduğu zaman sonucunu alırsınız" diye konuştu.

CEM DURAK KİMDİR?

“Meslek hayatımın 12. yılında, yaptığım yüzlerce öğrenci görüşmesi, aile görüşmesi, öğrenci koçluğu ile biriktirmiş olduğum mesleki tecrübelerimi ortaya koyup bağlı bulunduğum kurumlara ve öğrencilere eğitimin her alanında destek vererek onların hedeflerine ulaşmasına profesyonel destek vererek katkı sağlamaktayım.”

Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Etkili Sınav Taktikleri, Anne-Baba Eğitimi, Öğretmenlere Yönelik Sınıf Yönetimi Becerileri, Motivasyon-Kaygı, Odaklanma, Hedeflere ulaşmada Çözüm Önerileri, Mesleki Rehberlik, Mesleki Rehberliğin Önemi, Trend Kariyer Meslekler, Sınav Kaygısı seminer çalışmalarında bulunmuştur.