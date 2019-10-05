Cami ve Gönül Dünyamızı En Güzel Anlatan Altınyıldız Liseliler Oldu

Altınyıldız Koleji Şiir ve Kompozisyonda İl Birincisi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğümüz tarafından düzenlenen Liseler arası kompozisyon ve şiir yazma yarışmalarında Altınyıldız Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Hatice Bahar BÜYÜKKOL ''Cami ve Gönül Dünyamız'' isimli kompozisyonuyla il birincisi olmuştur.

Yine Altınyıldız Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi Müzeyyen ÖZTÜRK ise ''Cami ile Büyüyen Çocuk Olmak'' konulu şiiiriyle il birincisi olmuştur.

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz. Öğrencilerimiz yapılacak olan töreninde ödüllendirileceklerdir.

Altınyıldız ailesi olarak, Cami ve Din görevlileri haftasını kutluyoruz.