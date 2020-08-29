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'Biz Nevşehir’in Altınyıldızıyız…'
Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Liseleri 19 yıldır Üniversite sınavlarında elde ettiği Nevşehir ve Türkiye dereceleri ve kazandırdığı onlarca öğrenci ile Nevşehir lider kurum olmuş ve yaptığı uygulamalar ile de sürekli takip edilmiştir.
Eğitim 29.08.2020, 17:42
Bağımsız Tüketici değerlendirmeleri tarafından 2019-2020 Nevşehir’de ‘En İyi Özel Okul’ (Best Private Scool) seçilmiştir.
Yıllardır Nevşehir’li saygı değer velilerimizin evlatlarını yetiştiren onlara Nevşehir’den Türkiye’ye ve Dünya’ya kapı açan Altınyıldıza güvenen insanların güvenini boşa çıkartmayan büyük bir kurum olmuştur.
2020 YGS yerleştirme sonuçlarında öğrencilerimiz Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, Cerrahpaşa Tıp, İTÜ, Gazi, Sabancı gibi Türkiye’nin en seçkin Ünivrsitelerine yerleşmişlerdir.
Fedakârca çalışan öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Biz Nevşehir’in Altınyıldızıyız, biz büyük bir aileyiz.