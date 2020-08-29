Bağımsız Tüketici değerlendirmeleri tarafından 2019-2020 Nevşehir’de ‘En İyi Özel Okul’ (Best Private Scool) seçilmiştir.

Yıllardır Nevşehir’li saygı değer velilerimizin evlatlarını yetiştiren onlara Nevşehir’den Türkiye’ye ve Dünya’ya kapı açan Altınyıldıza güvenen insanların güvenini boşa çıkartmayan büyük bir kurum olmuştur.

LGS lise kayıtlarında kontenjanlarını en önce dolduran ve yıllardır kim ne derse desin hep en iyilerin tercihi olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi bu yıl da sadece % 1 lik dilim üzerinde 24 tane 9.sınıflarına öğrenci kaydı yapmıştır.

2020 YGS yerleştirme sonuçlarında öğrencilerimiz Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, Cerrahpaşa Tıp, İTÜ, Gazi, Sabancı gibi Türkiye’nin en seçkin Ünivrsitelerine yerleşmişlerdir.

Fedakârca çalışan öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Biz Nevşehir’in Altınyıldızıyız, biz büyük bir aileyiz.