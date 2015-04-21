Bilgisayar Ve Akıllı Sınıflar Mektupla Geldi

Elazığ’da 14 köyden öğrencilerin eğitim gördüğü Uzuntarla İlk ve Ortaokulu’nda öğrenciler, yazdığı mektuplarla okul müdürünün gayreti sayesinde hem akıllı sınıfa hem de bilgisayar sınıfına kavuştu.Merkeze bağlı Uzuntarla köyünde bulunan Uzuntarla İlk ve Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerin mektup arkadaşlığıyla başlayan mektuplaşma sayesinde sınıflar projeksiyon cihazları ile bilgisayarlara kavuştu. Öğrencilerin mektuplarını okuyan bir çok iş adamı her sınıf için ayrı ayrı projeksiyon cihazı gönderirken, bilgisayar desteği de sundu. Öğrencilerin bu çalışması sonrası Okul Müdürü Mesut Özdemir de bazı iş adamları ile görüşerek destek istedi. Bir iş adamı da okula 20 adet bilgisayar bağışında bulunarak, bilgisayar sınıfına kavuşturdu.Çevrede bulunan 14 köyden öğrencilerin okula geldiğini belirten Özdemir, "Okulumuzda fen bilgisi laboratuvarımız yoktu, bilgisayarlarımız eskiydi. Okulumuzda bilgisayar sınıfını yenilemek için Türkiye’deki iş adamlarımızdan bilgisayar talebinde bulunduk. Bir firma talebimizi kırmadı okulumuza 20 bilgisayar gönderdi. Fiziki imkanlar yetersiz olduğu için laboratuvarlarımızı faaliyete geçiremedik. Bu yüzden projeksiyon cihazı talebinde de bulunduk, sağolsun iş adamlarımız gönderince tüm sınıfları akıllı sınıfa çevirdik" dedi.Artık sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazları olduğunu kaydeden Özdemir, "Öğrenciler belirli programlar üzerinden televizyondan izler gibi deney ve konu anlatımlarını izlemeyerek eğitimlerine devam ediyor. Okulumuzda bilgisayar malzemesi ve laboratuvar malzemesi eksik olduğu için önce iş adamlarımızla nasıl iletişim kurmalıyız diye düşündük. Sonrada Türkiye’nin zenginlerine mektup yazalım dedik. Mektuplarımızı gönderdik. Sağolsunlar bizi kırmadılar hem bilgisayar, hemde projeksiyon cihazları gönderdiler" diye konuştu.Bilgisayar sınıfının yenilenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti anlatan öğrenciler de, "Mutluyuz okulumuza yeni bilgisayarlar geldi. Eski bilgisayarlarımız bozuktu, internete girmede çok zorluk çekiyorduk. Yeni bilgisayarlarımız geldi, erken açılıyor mutluyuz" şeklinde konuştu.