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Beklenen gün (22 Ekim 2020) geldi. KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı?

2020 KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...KPSS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre belirlenen KPSS sonuçları tarihine çok az bir zaman kaldı

Eğitim 22.10.2020, 02:03 22.10.2020, 02:18
Beklenen gün (22 Ekim 2020) geldi. KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı?
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ÖSYM’nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise netleşmedi. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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