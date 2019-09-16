''Başarılı Bir Gelecek İçin Temel Sağlam Olmalı''

Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesindeki Kreş ve Anaokulu, okul öncesi eğitimde Nevşehirli çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlamak için çalışamalarını büyük bir başarıyla sürdürüyor.

Bölgemizin ve İlimizin en büyük, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrenci velilerinin ilgi odağı oluyor.

Kreş ve Anaokulu Yöneticileri tarafından yapılan açıklamada,

“Altınyıldız Koleji olarak, okul öncesi eğitiminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Okul öncesi, çocuğun hayata dokunmaya başladığı çok önemli bir dönemdir. Bu dönemin önemi ve bilinci doğrultusunda Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğitim Programı, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psikomotor, özbakım alanlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi ile öğrenmeye uygun etkin öğretim ortamları sunmaktadır.

Hayatlarına dokunduğumuz, yön verdiğimiz 24-66 ay arası grubundaki çocuklarımızın ilgi, ihtiyaç, gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak, verdiğimiz eğitimin somut öğeler üzerinden, yaparak ve yaşayarak gerçekleştirilen bir içeriğe sahip olmasına çok önem veriyoruz.

Öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesini temel alıyoruz. Kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı hazırlayan okulumuzda;”Başarılı bir gelecek için temel sağlam olmalı.”anlayışıyla hareket ediyoruz.

Mesleki alanda kendini kanıtlamış 24 eğitimcinin görev aldığı Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda, hijyen ve güvenliği esas alan, her türlü eğitsel yayınları, eğitici öğretici oyuncakları ve özenle tasarlanmış kreş ve anaokulu derslikleri ve atölyeleriyle, müstakil okul kampusuyle Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımıza başarılı, mutlu bir gelecek sunuyoruz.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu sağladığı eğitim, sosyal ve sportif imkânlarıyla da Nevşehir’in en büyük, en donanımlı ve en fazla ilgi gören okul öncesi eğitim kurumudur.

Yoğun talep üzerine Kreş ve Anaokuluna açılan ek şubelerin kayıtlar devam etmektedir. 12 ay boyunca açık olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu kayıtlarına büyük ilgi gösteren öğrenci velilerimize teşekkür ederiz.”

“Başarılı bir gelecek için temel sağlam olmalı.”

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 12:23