Bahçeşehir Koleji’inde Online Toplantı Yapıldı

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Genel Müdürümüz Özlem Dağ'ın katılımı ile okul kurucuları toplantısı yapıldı.

Toplantıda sürecin değerlendirilmesi ve bundan sonraki planlamalar üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.

Bu zorlu süreçte Bahçeşehir Kolejlerinin durumu ve süreci ne kadar iyi yönettiği konuşuldu. Toplantı iyi dilekler ile sona erdi.