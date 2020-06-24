Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsünde Kayıtlar Devam Ediyor!

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü, Erken Çocukluk Eğitimi ile 4-5 yaştan itibaren Dünya Vatandaşları yetiştiriyor.

Siz de Çocuğunuzun Bir Dünya Vatandaşı olarak eğitim almasını istiyorsanız, Danışma ve kayıt için; 0 384 214 44 40 numaralı telefon hattından veya http://bahcesehir.k12.tr/onlinekayit/ web sitesi üzerinden ‘Online Kayıt Görüşmesi’ için Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsüne başvurusu yapabilirsiniz.

Dilerseniz de okulumuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Okulumuzda tüm gerekli hijyen tedbirleri alınmış olup sosyal mesafe kuralları doğrultusunda bilgi alabilir ve okulumuzu gezebilirsiniz.