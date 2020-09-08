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Bahçeşehir Koleji'nde Kovid 19 Semineri Düzenlendi
Kovid 19 tedbirleri kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsünde bir seminer verildi.
Eğitim 08.09.2020, 16:47 10.09.2020, 09:21
Öğrencileri pandemi konusunda ve koronavirüs hakkında bilgilendiren yetkililer, öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.
Sağlık için her türlü önlemi alan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü her durumda öğrencilerini bilgilendirmeye devam edecektir.
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