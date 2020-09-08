Bahçeşehir Koleji'nde Kovid 19 Semineri Düzenlendi

Öğrencileri pandemi konusunda ve koronavirüs hakkında bilgilendiren yetkililer, öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Sağlık için her türlü önlemi alan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü her durumda öğrencilerini bilgilendirmeye devam edecektir.

Unutma, Başarı senin elinde...