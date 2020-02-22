Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavına Yoğun Katılım

Bugün yapılan sınavda ortaokul öğrencileri yani 4,5,6 ve 7. sınıf öğrencileri katılım sağladılar. Öğrenciler sınavda heyecanla ter döktüler.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsünden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı öğrenci ve velilerimizin yoğun katılımları ile devam ediyor,katılan tüm 4,5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılacak olan diğer bursluluk sınavı ise 29 Şubat 2020 tarihinde 8,9,10,11.sınıf öğrencilerini kapsıyor.