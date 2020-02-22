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Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavına Yoğun Katılım
Nevşehir'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü için bursluluk sınavlarına bugün start verildi.
Eğitim 22.02.2020, 17:53 22.02.2020, 17:56
Bugün yapılan sınavda ortaokul öğrencileri yani 4,5,6 ve 7. sınıf öğrencileri katılım sağladılar. Öğrenciler sınavda heyecanla ter döktüler.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsünden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı öğrenci ve velilerimizin yoğun katılımları ile devam ediyor,katılan tüm 4,5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.