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Bahçeşehir Koleji 12. Sınıf Öğrencileri İçin Kamp Düzenledi
"Haydi Kampa!" etkinliği çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 12. sınıf öğrencileri çadır kampına gitti.
Eğitim 12.10.2020, 11:18 12.10.2020, 11:29
Biraz doğaya dönmek biraz da sınav stresini azaltmak için 12. sınıfları çadır kampına götüren Nevşehir Bahçeşehir Koleji kendi pişirdikleri yemekleri yediler, çadır kurmayı öğrendiler.
Sessiz gecenin ve sonsuz yıldızların keyfini çıkardılar.
Doğaya sadece ayak izlerini bırakan öğrenciler, farklı bir etkinlik yapmanın keyfini çıkardılar.