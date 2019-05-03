Avrupada Bir Üniversite ve Bahçesi Değil, Burası Nevşehir Altınyıldız Koleji!

Altınyıldız Liseleri bahçesinde yer koltuklarında dinlenen, sohbet eden, kitap okuyan öğrenciler çok mutlu. Bu mutluluk akademik başarıyla birlikte sağlıklı yetişen nesiller için çok önemli.

Geleneksel eğitim ve öğretim anlayışının ötesinde, güçlü öğretmen kadromuzla, öğrencilerimizi hayal dünyalarını ve keşfetme isteklerini geliştiren, okulu ve öğrenmeyi zevkli hale getiren çağdaş okul yerleşkemizde geleceğin nesillerini yetiştiriyoruz.

Biz Türkiye’nin ve Nevşehir’in Altınyıldızıyız.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 16:07