Atatürk’ü Anma Turnuvasında Birincilikleri Altınyıldız Liseleri Kazandı

ALTINYILDIZ LİSELİ SATRANÇÇILAR ATATÜRK’Ü ANMA TURNUVASINDA 2 ALTIN ,1 BRONZ MADALYA KAZANDILAR.

Atatürk’ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası Nevşehir Form AVM de 11 Kasım 2018 tarihinde yapıldı.

Nevşehir Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvasında birincilikleri Altınyıldız Koleji öğrencileri toplayarak 2 altın madalya ve 1 bronz madalya kazanmışlardır.

Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Satranç Temsilciliği tarafından düzenlenen

turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir.Turnuvada Altınyıldızlı sporcular oyunları ve başarıları ile büyük beğeni topladılar.

Altınyıldız Eğitim Kurumları sporcularından Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Damla İman 18 yaş altı Kızlar Turnuva Birincisi ,Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Melih Gültekin 18 yaşaltı Erkekler Turnuva Birincisi olurken yine Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Kaan Güneş Turnuva 3.sü,Ahmet Utku Şimşek kategorisinde Turnuva 5.olmuştur.

Altınyıldızlı sporcular Büyük Önder Atatürk’e duydukları saygı ve sevgiyi bir kez daha ifade ettiler.

Sporcularımızı kutlar,başarılarının devamını dileriz.

Daima inandığı ve bağlandığı Türk Milleti’nin minnet dolu sinesinde yaşayan Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 10:48