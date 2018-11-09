'Atatürk'ü Özlem ve Gururla Anıyoruz'

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80.yıldönümünde Altınyıldız Koleji’nde düzenlenen törenlerle anılıyor.

Altınyıldız Koleji’ndeki anma programları 9 Kasım 2018 Cuma günü saat: 9.00 da Konferans Salonunda düzenlenen programla başladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 09.05 de Altınyıldız Koleji Liselerinde Atatürk’ü Anma Etkinliklerine devam edilecek.

Programda sunumu Edebiyat Zümre başkanı İbrahim Sağlam yaptı.

SUNUMDA;

'Ulu rüzgâr esmedikçe yaşamak uyumak gibi

Kişi ne zaman dinç, dalgalanırsa bayrak bayrak gibi

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik

Ekmek olmak için önce buğday olmak gibi

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe cılız sözler

Uzanmak, yorulmak, durmak gibi

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık, kaynak gibi

En yakın zamanla yüzyıllarca uzak gibi

Bir sen varsın kalacak bir sen ölümsüz

Daha da yakınsın daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi

Kaç Türk var şu dünyada bir o kadar susuz

Hepsinin gönlünde sen bir pınar bulmak gibi

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi

Bugün milletin gücünü arkasına alarak bağımsızlık savaşını başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80.yılında onun değerli anısının önünde saygıyla eğilmek üzere bir aradayız.

Sizleri bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’de, çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız söylendi.

Yapraklar dökülür kasımlarda

Yeller uğuldar vadilerde ne çıkar

Bir özgürlüksün en güzelinden

Sen bayrak bayrak fikirsin

Senden çarpar, sen de düşünür Türkiyem

Sende büyür, kucaklar

Ulusun beyni, toprağın yüreği

Kemal Paşam, Atatürk’üm

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Tarih öğretmeni Oğuz Balık yaptı.

Konuşmada;

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK‘ü 10 Kasım 1938 yılında ebediyete uğurladıktan sonra onu her yıl kalbimizde yaşatarak ve gelecek nesillere daha iyi anlatmak için hayatını anlatır ve yolundan gitmeye çalışırız. Atatürk’ü, onun hayatını ve onun kişisel niteliklerini sıralayacak olursak; M. Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, ulus sevgisi kıyaslanamayacak bir tutku derecesinde olan, hayattayken ve ölümünden sonra da maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve komutandı.

Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler.Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider,büyük bir komutan ve dâhi olan Atatürk bu ender insanlardan biri belki de en büyüğüdür..

Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk’ü anlatmanın imkânı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk’ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL Atatürk bir ifadesinde. “Ben, manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum.”dedi.

Özel Altınyıldız Koleji tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü anma programı, öğrenciler tarafından Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Bir anlamdır Mustafa Kemal

Dürbünüyle seyrediyor İzmir’i

Özgürlük diyor al atının üstünde

Kırıyor kılıcıyla tutsak eden zinciri

Bir bayraktır Mustafa Kemal

Çekilmiş Kalelere rüzgârda dalgalanan

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara

Işık tutan, güç veren, yol bulan

Altınyıldız Koleji Atatürk Oratoryosu baştan sona izleyenleri büyüledi. Şiirler şarkılar, türküler, marşlar ve özlü sözlerle izleyicileri duygu seline kaptıran gösteride Türk Kurtuluş Savaşını ve Büyük Önder Atatürk’ü, şehitleri, gazileri bir kez daha andık.

Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bu günde ülkemize ve milletimize yön veren liderlerimizi ve devlet büyüklerimizi unutmadık.

Milli ve manevi değerlerimizi unutmadık.

Bizler Peygamberimizi unutmadık; Bilge Kağan’ı; Alparslan’ı, Fatih’i, Kanuni’ni unutmadık; Nene Hatun’u, Seyit Onbaşı’yı, Sütçü İmam’ı, Yarbay Hasan Bey’i, Fethi Sekin’i, Ömer Halisdemir’i unutmak mümkün mü?

15 Temmuz gecesi ihanet edenleri ve bu ihanet çetelerine destek veren iç ve dış mihrakları da unutmadık…

Kurtuluş Savaşı’nda ve vatan savunmasında canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık unutmayacağız.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Bugün, yurdumuzun en ücra köşesinde ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinde Türkiye Cumhuriyetini temsil ederek, Türk Milletine ve insanlığa fedakârca hizmet eden isimsiz kahramanlarımızı minnet duygularıyla selamlıyoruz.

Atatürk’üm kurduğun Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.

Rahat uyu Atam kurduğun Cumhuriyet emin ellerde….

Geleceğe umutla bakan Cumhuriyet gençleri “ Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” Marşına eşlik ederek, programa katılanlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Program sonunda Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İğdeci, Lise Müdürü Özkan Kılınç,Altınyıldız Koleji yöneticileri,programda görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladılar.

Tükenmeyen ışıksın sen, özgürlüksün, aydınlıksın; rahat uyu Atam ruhun şad olsun.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 14:04