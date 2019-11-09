Atatürk'ü Özlem ve Gururla Anıyoruz

ALTINYILDIZ KOLEJİ’NDEN ATASINA BÜYÜK VEFA!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.yıldönümünde Altınyıldız Koleji’nde düzenlenen törenlerle anılıyor.

Altınyıldız Koleji’ndeki anma programları 8 Kasım 2019 Cuma günü açılan Atatürk Fotoğrafları segisinin ardından saat: 13.30 da Konferans Salonunda düzenlenen programla devam etti.

Bugün, milletin gücünü arkasına alarak bağımsızlık savaşını başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81.yılında onun değerli anısının önünde saygıyla eğilmek üzere bir aradayız.

Bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız okundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde Özel Altınyıldız Koleji öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı muhteşem bir programla anıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirler ve konuşmaların ardından Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Marşlar, türküler ve şarkılarla 19 Mayıstan itibaren başlayan Kurtuluş Savaşımız ve zaferimiz canlandırıldı.

Sık sık akışlarla kesilen programda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Atamızı ölümünün 81. yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz.

''Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.''