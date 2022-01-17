AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönümü sınav sonuçlarının belli olduğu bilgisi paylaşıldı. İşte AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları 2022 sorgulama sayfası yoğun ilgi görüyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AÖF sınav sonuçları dair tüm merak edilenler...

AÖF sınav sonuçları için tıklayınız

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi, "2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.