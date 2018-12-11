Altınyürekliler İyilikte Yarışmaya Devam Ediyor.

ALTINYÜREKLİLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖĞLE YEMEĞİ İKRAM ETTİ, KIYAFET YARDIMI YAPTI.

Eğitim ve öğretim alanındaki başarılarını sosyal alandaki örnek etkinliklerle perçinleyen Altınyıldız Liseliler “Askıda Yemek”,”Askıda Elbise” projelerine verdikleri destekle bir kez daha ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini feth ettiler.

“Askıda Çorba” projesi adı altında, binlerce ihtiyaç sahibine öğle yemeği veren Askıda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmasına Altınyıldız Koleji öğrencilerinden büyük destek.

Türkiye’nin örnek okulu Altınyıldız Koleji Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bir kampanya düzenledi, toplanan yardımlarla 400’ün üzerindeki ihtiyaç sahiplerine öğle yemeği ikram ettiler. Yemek dağıtımını kendi elleriyle yapan Altınyıldız Liseliler, çocuklara çeşitli armağanlar verdiler.

Altınyıldızlı öğrenciler yemek etkinliğinin ardından topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için Dernek yetkililerine teslim ettiler.

Birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra üniversite sınavlarında da başarıyı gelenek haline getiren Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri öğrencileri, Askıda Çorba projesinde de tüm akranlarına örnek bir davranış sergilediler.

Harçlıklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşan, böylesine duyarlı öğrencileri yetiştiren ailelerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 09:26