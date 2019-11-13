Altınyıldızlıların Yüreklerinde Atatürk Sevgisi!

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerimiz her 10 Kasım da olduğu gibi bu 10 Kasım da Atatürk’e olan bağlılıklarını ve sevgilerini ortak düşünce ve duygularını bir kez daha dile getirdiler.

Her ulusun tarihinde bir kahraman yatar. Bizim tarihimizin kahramanlarının başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Ulu önderimizin aramızdan ayrılmasının 81. yılını Yıldızlar sınıfımızın hazırlamış olduğu anma programı gerçekleştirildi. Daha sonra etkinlik sınıfında hazırlanan resimli Atatürk konulu sergi açılışı yapıldı. Öğrencilerimiz ile birlikte sergi de bulunan resimler incelendi. Aile katılımı ile yapılmış olan sergimiz çocuklarımız tarafından büyük ilgi gördü.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Çocuklarımız bu bilinçle emin adımlarla yarınlara yürüyorlar.