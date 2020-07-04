Altınyıldızlıların 2020 MSÜ Başarısı Göz Kamaştırdı

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 02 Temmuz'da açıklandı.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri yazılı sınavlarda yine büyük bir başarıya imza atarak, yeni Türkiye dereceleri kazandı.

Kara, Deniz, Hava Harp okulları ile Astsubay MYO Mülakat hakkı kazanan öğrencilerimizi kutluyor, Kahraman Ordumuza yeni Altınyıldızlıları kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2019 MSÜ’de, Genel Türkiye 4.sü, Sözel Türkiye 7.si, Eşit Ağırlık Türkiye 8.si, Sayısal Türkiye 11.si olarak Nevşehir tarihinin en başarılı sonucunu elde etmişti.

451 bin 272 öğrencinin katıldığı 2020 MSÜ’de Altınyıldız Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri elde ederek büyük bir başarıya imza atmışlardır.

Şu ana öğrencilen 2020 Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay MYO Mülakat hakkı kazanan öğrencilerimizden bazıları;

Emre Biçkes, İlayda Yayvan, Melih Gültekin, Fatma Duygu Demirkol, Mehmet Alpkağan Kaban, Bengü Aybüke Keleş, Arda Yalçın, Yunus Emre Aşıcı, Celalettin Dursun, Zehra Balkanlıoğlu, Mevlüt Emre Gürsal, Cebrail Sarı, Sıla Sönmez, Ali Baran Yumuş, Raif Can Kunduracı, Alime Sude Güler, Ergün Ceylan, Ecem Öztürk, Kübra Sultan Bozkurt, Cansu Şardağ, Gökçen İrem Dönmez, Berra Ağır, İlayda Nur Pekgöz, Yusuf Can Gökçe, Gülşen Koçak, İrem Nur Gövercin, Kader Bilman, Amina Sude Kaya, Gizem Ekici, Gülsena Ataseven, Saruhan Mert Ağaya, Berkay Umut Berk, Yiğit Donan, Sena Sertkaya, Rüya Evci, Beyza Kayacı, Umut Bayram Güneş, İsmail Korkmaz, Habip Aras, Buğra Özdolap.

Nevşehir’de ilk dereceleri kazanan öğrencilerimiz çeşitli puan dallarında TÜRKİYE’de; 439, 618, 677, 1077, 1319, 1436, 1715, 1737, 1852, 1947, 2090, 2130, 2298, 2891, 3576, 4032, 4221, 4240, 4784, 5289, 6009, 6138, 6273, 6850, 6956, 6996, 7160, 7432, 9341, 10759,11135, 12418, 12802, 12875, 12972, 13330, 15870, 13800, 18058, 18210, ve daha nice dereceleri elde etmişlerdir. Sonuçlarını bildirmeyen öğrenciler listede yer almamıştır.

Milli Savunma Sınavında ilk dereceleri alan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren güçlü, başarılı öğretmen kadromuzla gurur duyuyoruz.

2020 Yüksek Öğretim Sınavlarında öğrencilerin kazanacağı yeni başarıların işareti olan bu sınavda kazanılan başarıdan dolayı Altınyıldız Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerimizi kutluyoruz.