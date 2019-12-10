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Altınyıldızlılardan 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasında Behçet Alkan'a Destek
Eğitim 10.12.2019, 15:23 10.12.2019, 15:27
Altınyıldız Kolejliler, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin ve yöneticilerin yanı sıra Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, Behçet Alkan’ın “Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü,”fotoğrafına oy vererek destek oldu.
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