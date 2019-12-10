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Altınyıldızlılardan 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasında Behçet Alkan'a Destek

Eğitim 10.12.2019, 15:23 10.12.2019, 15:27
Altınyıldızlılardan 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasında Behçet Alkan'a Destek
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       Altınyıldız Kolejliler, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

       Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Altınyıldızlılar, haber kategorisinde, Anadolu Ajansı Nevşehir sorumlusu Behçet Alkan’ın “Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü,” fotoğrafına oy kullandılar.

       Öğrencilerin ve öğretmenlerin ve yöneticilerin yanı sıra Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, Behçet Alkan’ın “Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü,”fotoğrafına oy vererek destek oldu.
 


 

#altınyıldız koeji #yılın fotoğrafları #behçet alkan
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