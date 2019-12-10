Altınyıldızlılar Yaş Grupları Satranç Turnuvasında Nevşehir 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Nevşehir Satranç İl temsilciliği tarafından düzenlenen yaş grupları satranç turnuvasında Nevşehir 1.si oldular.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Nevşehir Satranç İl temsilciliği tarafından 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen yaş grupların satranç turnuvasında 7-8 yaş kategorisinde öğrencilerimizden

KIZLAR

EBRU IRMAK NEVŞEHİR 1.Sİ

ZEYNEP BERİN DOĞAN NEVŞEHİR 2.Sİ

HAYAT ER NEVŞEHİR 3.SÜ

ERKEKLER

YAĞIZ KAAN ELMACI NEVŞEHİR 3.SÜ olmuşlardır.

Öğrencilerimizi kutlar, onların yetişmesinde emeği geçen öğretmen velilerimize teşekkür eder, Bu hafta sonu diğer yaş kategorilerinde turnuvalara katılacak öğrencilerimize başarılar dileriz.