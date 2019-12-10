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Altınyıldızlılar Türkiye Geneli Denemede Ter Döktüler
Eğitim 10.12.2019, 11:54 10.12.2019, 12:07
Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9., 10., 11. sınıf öğrencileri Türkiye geneli deneme sınavına katıldılar.
2019-2020 öğretim yılı deneme sınavlarında değişik sınıflarda Türkiye 1. 2. 3. lüğü derecelerini kazanan Altınyıldız Liseliler başarılarına yeni başarılar eklemek için geceli gündüzlü çalışmaktadır.
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.
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