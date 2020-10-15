Altınyıldızlılar TÜBİTAK’ta

Nevşehir genelinde 9 projenin katılacağı Kayseri Bölge sergisine 3 tanesi Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinin olmuştu. Öğrencilerimiz jüri sunumları online olarak yapmışlardır

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PROJENİN ADI PROJENİN ALANI OĞUZ VICIL SAĞLIKLI BESLENME BİYOLOJİ GİZEM EYLÜL ALMAS EFE KAĞAN SAYGILI KÜLTÜREL MİRAS TARİH

OGUZ VICIL (SAĞLIKLI BESLENME –BİYOLOJİ-BAHAR BENZER)

Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen Kistik hidatidoz hastalığının etkeni,Echinococcus granulosus adlı parazittir. Bu parazitin insanlara bulaşması sonucu iç organlarda kistik yapılar oluşmakta ve organların fonksiyonunu bozmaktadır. Bu sebepler insanlarda Ölümlere dahi neden olabilen ciddi bir halk sağlığı

sorunudur. Hastalığın insanlara bulaşması sadece ortamda köpeklerin varlığı ile söz konusu olmaktadır.Çünkü parazitin hastalık yapabilmesi için köpeklerin sindirim sisteminde form değiştirmesi gereklidir. Birçok gelişmiş ülke yıllar önce bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Ancak bu esnada tüm başıboş köpeklerin öldürülmesi gibi insani olmayan yöntemler ile bunu gerçekleştirmişlerdir. Projede ülkemiz içinde göz önünde olmasa da ciddi sorun olan ve her yıl can kayıpları ile milyonlarca lira ekonomik zarara neden olan bu hastalığın ülkemize yaraşır şekilde hayvanları katletmeden ortadan kaldırabilmek için bir sistem ortaya konulmaktadır. Bu amaçla arduino geliştirme kartı ve RFID okuyucu kitinden faydalanılmıştır. Sistemin mekanik hareketlerinde step motorlar vasıtası ile olmaktadır. Mama düzeneğinde ilaçlı (praziquantel içeren) ve ilaçsız mamaların olduğu iki ayrı bölüm bulunmakta ve arduino kartından gelen komuta g.re salınım yapılmaktadır. Mama yemek için gelen köpeği çip vasıtası ile sistem tanımakta, eğer son iki ay içerisinde ilaç almamış ise ilaçlı mamadan yemesi sağlanmaktadır. Bu şekilde antiparaziter ilaçları alan hayvanlarda hastalığın gelişmediği ve insanlar için risk oluşturmadığı bilinmektedir. Oluşturulan sistem ile hem sokak hayvanlarının beslenmesi, hem de hastalık kaynağı olmadan insanlar arasında yasayabilmeleri mümkün olacaktır.

GİZEM EYLÜL ALMAS -EFE KAĞAN SAYGILI (KÜLTÜREL MİRAS- TARİH-ALİ ÖZKAL)

Eğitim ve Öğretim faaliyetleri, gelişen ve değişen dünyaya uygun olarak sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim öğretim programlarının da güncelleştirilmesi ihtiyacını doğurmuş ve bu doğrultuda farklı öğretim yöntem ve teknikleri ortaya çıkarak bilginin aktarılması, kalıcılığın arttırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla yakın çevrede var olan birçok materyal öğretim materyaline dönüştürülerek öğrenme ortamını hayatın içine taşımaktadır. Bu itibarla gerçekleştirilen bu çalışma, ortaokul Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından hareketle Tarih konularında ismi geçen ve öğretilmesi istenen Türk tarihindeki önemli karakterlerin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi için oluşturulmuş ve bu doğrultuda oyun materyali hazırlanmıştır. Tarih konularında aktarılan bilgi doğası itibariyle genellikle sözel olmakta, içerikte soyut kavramlar ağırlıktadır. Bununla birlikte zengin tarihi karakter içeriğine sahip olmamız, Tarih konularının yoğun olmasına neden olmakta ve aktarılan bilgi uzun vadede unutulabilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi Tarih konularında, Tarihi karakterlerin oyunla ve eğlenceli bir şekilde öğretilmesiyle derslerde ilgiyi arttırmak, dersleri monotonluktan kurtarmak, bununla birlikte milli bilincin oluşmasında önemli bir yere sahip olan tarihi karakterlerin öğrenilmesini kolaylaştırabilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz ‘Atanı Bul’ oyunu ile derslerin daha eğlenceli hale geldiği, öğrenci katılımının arttığı, öğrencilerde ilgi ve isteğin uyandığı görülmüştür.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir. Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir. Ayrıca öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları bu projeleri genele yaymak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerin gelişiminde bilimin katkısının vazgeçilmezliğine inanan bir kurum olarak bünyemizde bulunan alanında uzman öğretmenlerle Fen Bilimleri laboratuvarı, 3 Boyutlu Sınıf kullanarak, Bilim Gezileri yaparak büyüyen, yürüyen, üreten Türkiye’nin yarınlarının gerçek sahipleri olarak, araştıran, geliştiren proje ortaya koyan öğrenci yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye'nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Türkiye derecelerine ve bölge derecelerine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.