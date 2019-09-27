Altınyıldızlılar ''Sıfır Atık, Sıfır Kayıp'' Dediler

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin doğaya ve çevreye duyarlılıklarının sürdürebilmesi amacıyla ''Sıfır Atık'' konusunda Çevre Mühendisi Begüm ÖZKAN ve Hilal UÇAR öğrencilerimiz bilgilendirme semineri vermişlerdir.

Bu eğitim bilgilendirme çalışması ile 'israfın önlenmesi, eldeki kaynakların verimli kullanımı, kullanım sonrası tekrar kazanımları, atık oluşumlarının engellenmesi, en aza indirilmesi hususları ayrıntılı olarak örneklerle açıklandı.

Atıkların düşmesi halinde de atığın kaynağından ayrıştırılması, toplanması, geri kazanım-dönüşüm sağlanması hakkında bilgilendirmeler yapmışlardır.

Program sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Begüm ÖZKAN ve Hilal UÇAR'a Okul Müdürü Özkan KILINÇ tarafından teşekkür edildi.

“Altınyıldız Liseleri olarak, Ülkemiz ve Dünya adına varlıklarımızı hep birlikte koruyalım.” diyoruz.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 09:53