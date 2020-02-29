Altınyıldızlılar Korona Virüsden Korunma Eğitimi Seminerinde

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci- öğretmen ve çalışanlarına okulumuz konferens salonunda Halk Sağlığı Uzmanı Dr.Nuriye ULU tarafından

“ Korona Virüs COVİD-19’’ hakkında sağlık eğitimi verildi.

Sağlık eğitim semineri sinevizyon gösterimi ve slâytlar eşliğinde devam etti.

*Coronavirüsler

*Epidemiyolojisi

*Enfeksiyon Kaynakları

*Bulaşma Yolu

*Hastalığın Enkübasyon süresi

*Hastalığın klinik belirtileri ve tanısı -laboratuar testleri

*Numune alınması – Vaka incelemeleri –Kayıt ve bildirim

*Temaslı hasta takibi –Hasta odası ve hijyen

*Doğru el yıkama tekniği

*Korona Virüsden korunma için alınacak kişisel tedbirler, uygulamalar hakkında bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.

Seminere gösterilen ilgi ve dikkat sonrasında katılımcıların merak ettikleri sorular cevaplandırılarak aydınlatıldı.

Sunulan eğitim semineri bilgilendirmeleri için Halk Sağlığı Uzman Dr.Nuriye ULU hanımefendiye teşekkürlemizi sunar, tüm dünya insanlarına sağlık, huzur dolu yarınlar dileriz.