Altınyıldızlılar Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

14 Mayıs 2019 Salı günü Altınyıldız Fen Lisesi 9. Sınıflar velileri, öğretmenleri ve öğrencileri okul yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinin sonunda yapılan dua ve konuşmalar yapıldı.

ÖNCE İFTAR, SONRA TOPLANTI.

İftar programı sonrası sınıflara geçen öğretmenler ve veliler öğrencilerin genel durumlarını görüştü.

Ramazan ayının bereketinin ve paylaşmanın örneğininin verildiği bir iftar programı daha tamamlandı.

Ramazan ayı boyunca Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesindeki okullarda iftar programları devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 21:19