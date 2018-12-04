Altınyıldızlılar Engelsiz Bir Dünya Dilediler

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Altınyıldız Eğitim Kurumları mesaj yayınlamıştır.

“Engellilik; sadece engelli vatandaşları ve ailelerini değil, tüm toplumumuzu yakından ilgilendiren, duyarlılığımızın en üst düzeyde olması gereken toplumsal bir sorundur.

İnsanların, her an kendilerinin engelli bir birey olabileceği düşüncesi ile duygudaşlık yapmaları gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.

Toplumsal duyarlılığa katkı sağlamak için Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak yıl boyunca etkinliklerimiz devam etmektedir.”

OKULUMUZA HOŞGELDİN BADE

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Deniz Yıldızları sınıfından Poyraz Efe Bilgin kardeşi, Bade Bilgin’i misafir etti. Poyraz Efe ve arkadaşları Bade için yaptıkları çiçekleri verdiler. Engelsiz bir dünyada sağlık ve mutluluk içinde yaşanmasını dilediler.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 14:50