banner283

Son Dakika

Altınyıldızlılar Beyin Olimpiyatları 2020 İçin Ter Döktüler

Nevşehir’in en iyi özel okulu olan Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri durmadan, yorulmadan yarınlarına ışık tutacak çalışmalarla gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Eğitim 06.02.2020, 08:46
Altınyıldızlılar Beyin Olimpiyatları 2020 İçin Ter Döktüler
banner230

            Nevşehir’in en iyi özel okulu olan Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri durmadan, yorulmadan yarınlarına ışık tutacak çalışmalarla gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Türk Beyin Takımı Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen “Beyin Olimpiyatları 2020 Lise Seçmeleri”  sınavında tüm dikkat ve performansları ile 9.sınıf öğrencilerimiz başarılarına yenilerini katmak için bugün ter döktüler.

            Aydınlık ve başarı dolu geleceğimizi yazacak çocuklarımızın, gençlerimizin yolu her zaman Altınyıldız’dan geçer.

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #2020 beyin olimpiyatları
Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@