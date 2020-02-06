Altınyıldızlılar Beyin Olimpiyatları 2020 İçin Ter Döktüler

Nevşehir’in en iyi özel okulu olan Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri durmadan, yorulmadan yarınlarına ışık tutacak çalışmalarla gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Türk Beyin Takımı Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen “Beyin Olimpiyatları 2020 Lise Seçmeleri” sınavında tüm dikkat ve performansları ile 9.sınıf öğrencilerimiz başarılarına yenilerini katmak için bugün ter döktüler.

Aydınlık ve başarı dolu geleceğimizi yazacak çocuklarımızın, gençlerimizin yolu her zaman Altınyıldız’dan geçer.