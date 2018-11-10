Altınyıldızlı Yüreklerde Büyük Atatürk Sevgisi

Her ulusun tarihinde bir kahraman yatar. Bizim tarihimizin kahramanlarının başında Mustafa Kemal Atatürk gelir.

Ulu önderimizin aramızdan ayrılmasının 80. Yılında Deniz Yıldızlarının hazırlamış olduğu anma programı gerçekleştirildi.

Daha sonra etkinlik sınıfında hazırlanan resimli Atatürk konulu sergi açılışı yapıldı. Öğrencilerimiz ile birlikte sergi de bulunan resimler incelendi. Ailelerin de katılımı ile yapılmış olan sergimiz çocuklarımız tarafından büyük ilgi gördü.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Çocuklarımız bu bilinçle emin adımlarla yarınlara yürüyorlar.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 12:06