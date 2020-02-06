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Altınyıldızlı Tırmanışçılardan Bölge 1.liği ve 2.liği

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen bölge şampiyonasında 1 bölge 1.liği ve 1 bölge 2.liği elde ettiler.

Eğitim 06.02.2020, 10:26
Altınyıldızlı Tırmanışçılardan Bölge 1.liği ve 2.liği
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Mustafa Sacit SÜMER ve Bahadır Kaan KART 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen Spor Tırmanış Hız ve Lider Bölge Şampiyonası bölge 1.liği ve 2.liği elde etmişlerdir.Yapılan şampiyonada öğrencimiz MUSTAFA SACİT SÜMER bölge 1.si olurken , BAHADIR KAAN KART ise bölge 2.si olarak bir üst bölgede yarışma hakkını elde etmişlerdir.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor onları yetiştiren öğretmenlerimize,velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor,üst bölge şampiyonasında öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

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