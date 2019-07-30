Altınyıldızlı Şampiyonlar Üniversite Tercihlerini Yaptı

Altınyıldız Kolejli üniversite sınavında derece yapan şampiyon öğrenciler 23-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih yapmak istedikleri Üniversiteler ve bölümleri okulumuz rehberlik servisi ve branş öğretmenleri yardımıyla belirleyerek tercih bildiriminde bulunmuşlardır.

Öğrencilerimiz Koç, Galatasaray, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe gibi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri gibi en seçkin mesleklere yönelik tercih bölümleri seçmişlerdir.

Tercih yapan şampiyon öğrencilerimizden bazıları,

Mehmet Emin Özdemir - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Korhan Arıkan - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Muhammed Alperen Altuntaş, Tolga Mumyapan, Feyza Betül Sümer –

İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi - Tıp Fakülteleri.

Oğuz Kolukısa, Oğuzhan Ömer Taşkın, Melike Selamet - Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ, İTÜ Bilgisayar Mühendislikleri, Elektrik Elektronik Mühendisliklerini tercih etmişlerdir.

Öğrencilerimizi kutlar, üniversite öğrenimlerinde başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 10:20