Altınyıldızlı Potanın Perileri Kırşehir’de Galibiyetle Başladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Kızlar Basketbol takımımız 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları kapsamında 1. Dönem içerisinde yapılan müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştu. Bu şampiyonlukla grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuz temsil eden potanın yıldız perileri Kırşehir’de çıktıkları ilk maçı kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladılar.

Potanın Yıldız Perilerine çıkacakları maçlarda, başarılar diliyoruz.