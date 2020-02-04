Altınyıldızlı Öğrencilerden Başkan Rasim Arı'ya Teşekkür!

Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim ARI, Liseler Arası Futbol il Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okul takımlarımızı tebrik ederek ödüllendirdi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Liseler Arası Futbol İl Birinciliği müsabakalarında 1. olan Özel Altınyıldız Fen Lisesi, 2. olan Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi sporlarımızı temsilen takım kaptanlarımızı ve öğretmenlerini, idarecilerini makamına kabul etti.

Şampiyon öğrencilerimizin ödül töreninde dereceye giren 4 takıma Belediye Başkanımız tarafından final maçında söz verilen spor ayakkabıları vererek öğrencilerimizle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Arı, gençlerimizin ve sporcu öğrencilerimizin her zaman destekçisi ve onların bir abisi olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından şampiyon öğrencilerimize armağan edilen spor ayakkabıları teslim edildi.

Altınyıldız Kolejli öğrenciler bu anlamlı hediye ve gençliğe verdiği destek için Başkan Arı’ya teşekkür ettiler.