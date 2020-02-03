Altınyıldızlı Öğrenci Türkiye 2.si

Çankırı’da yapılan 2020 minik, yıldız ve genç bayanlar Türkiye şampiyonasında genç bayanlar 48 kg da Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur BABA Türkiye 2. olmuştur.

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, akademik başarının yanında sportif yarışmalarda öğrencilerimize verdiğimiz destek ve yönlendirme ile birçok branşta Nevşehir, Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri kazanmaktayız.

Öğrencimiz Yağmur BABA’yı tebrik ediyor, yetişmesinde emeği geçen antrenörlerine, öğretmenlerine, ailesine teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.