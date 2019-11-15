Altınyıldızlı Öğrenci, Kahramanmaraş'taki Panelde Sunum Yaptı

Altınyıldız Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencilerden Ayşe Karanfil, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları etkinlikleri kapsamında, Fikir, Sanat, Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek panelinde Nevşehir’i ve Altınyıldız Koleji’ni başarıyla temsil etmiştir.

5-7 Kasım 2019 arasında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Panel, gerek öğrenciler gerek öğretmenler tarafından büyük emeklerle icra edilmiştir.

Toplam 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrencinin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kahramanmaraş

Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Anadolu Mektebi tarafından "Yazar Okumaları" kapsamında düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programının kapanış paneli KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'ndaki panelde yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 37 oturumda 19 ilden öğrencilerin sunum yaptığını söyledi.

Altınyıldız Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencilerden Ayşe Karanfil;

Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe ve topluma yol göstermeye devam ettiğini birkez daha yaşadık. Necip Fazıl Kısakürek'in şehrinde düzenlenen 3 günlük program çok güzel geçti.

"Büyük adamlar öldükten sonra da toplumu etkilemeye, onlara bir yol açmaya, gelecekleri konusunda karar vermeye devam ederler. Esas önemli olan şudur, eğer gençlere hala hitap edebiliyorsa yaşıyor demektir." sözü birkez daha haklı çıkmıştır. Daha önce Anadolu Mektebi Nevşehir toplantısında sunum yapmıştım. Kahramanmaraş’ta ikinci sunumumu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”dedi.

Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.