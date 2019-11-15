Altınyıldızlı Öğrenci, Kahramanmaraş'taki Panelde Sunum Yaptı
Altınyıldız Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencilerden Ayşe Karanfil, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları etkinlikleri kapsamında, Fikir, Sanat, Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek panelinde Nevşehir’i ve Altınyıldız Koleji’ni başarıyla temsil etmiştir.
5-7 Kasım 2019 arasında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Panel, gerek öğrenciler gerek öğretmenler tarafından büyük emeklerle icra edilmiştir.
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'ndaki panelde yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 37 oturumda 19 ilden öğrencilerin sunum yaptığını söyledi.
Altınyıldız Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencilerden Ayşe Karanfil;
Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe ve topluma yol göstermeye devam ettiğini birkez daha yaşadık. Necip Fazıl Kısakürek'in şehrinde düzenlenen 3 günlük program çok güzel geçti.
"Büyük adamlar öldükten sonra da toplumu etkilemeye, onlara bir yol açmaya, gelecekleri konusunda karar vermeye devam ederler. Esas önemli olan şudur, eğer gençlere hala hitap edebiliyorsa yaşıyor demektir." sözü birkez daha haklı çıkmıştır. Daha önce Anadolu Mektebi Nevşehir toplantısında sunum yapmıştım. Kahramanmaraş’ta ikinci sunumumu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”dedi.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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