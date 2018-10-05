ALTINYILDIZLI MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ MELİKE NUR GÜNEŞ ÜLKEMİZİ AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TEMSİL EDECEK

ALTINYILDIZ YETİŞTİRİYOR, TÜRKİYE GURUR DUYUYOR.

Altınyıldız Koleji öğrencilerimizden Milli Boksörümüz Melike Nur Güneş 8-15 Ekim 2018 tarihlerinde Rusya’nın Anapa Kentinde yapılacak olan Yıldız Bayanlar Avrupa Boks şampiyonasında 48 kiloda Okulumuzu, İlimizi ve Ülkemizi temsil edecektir.

Öğrencimiz Şampiyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Avrupa 1.si olarak Rusya’da şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğini dile getirmiştir.

Altınyıldız Koleji olarak başta öğrencimiz Melike Nur Güneş’e ve Tüm Milli formamız için mücadele edecek, ringe çıkacak sporcularımıza başarılar dileriz.