Altınyıldızlı Liselilerde Yeni Türkiye Dereceleri

Altınyıldız öğrencileri binlerce kişinin katıldığı Türkiye geneli deneme sınavlarında büyük başarı gösterdi. Derece yapan öğrencilerimiz ödüllendirildi.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi; 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar Türkiye geneli deneme sınavlarıyla üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

9. sınıflarda Türkiye geneli yapılan deneme sınavına 6.525 katılmış olup ilk 100’de 15 öğrencimiz bulunmaktadır.

Türkiye 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25’si derecelerini elde etmişlerdir.

10. sınıflarda Türkiye geneli yapılan deneme sınavına 8.438 kişi katılmış olup ilk 100’de 6 öğrencimiz bulunmaktadır.

Türkiye 1, 2, 4, 8, 9 ve 20’si derecelerini elde etmişlerdir.

11. sınıflarda Türkiye geneli yapılan sınava 5.968 kişi katılmış olup ilk 100’de 6 öğrencimiz bulunmaktadır.

Türkiye 3, 6, 7, 11, 17 ve 20’si derecelerini elde etmişlerdir.

12. sınıflarda Türkiye geneli 332.000 kişi katılmış olup Türkiye 104, 223, 488, 502, 1.834 ile ilk 10.000’de 15 öğrencimiz derece yaparak Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer aldığını ispatlamıştır.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Nevşehir Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaş grupları satranç turnuvasında Nevşehir 1.si olan öğrencilerimizde ödüllendirildi.

Şampiyon öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyoruz.