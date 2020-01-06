Altınyıldızlı Filenin Sultanları Finale Doğru!

2019-2020 Okul Sporları Liseler Genç Kızlar A Voleybol maçları bugün oynanan müsabakalarla yarı finalistler belli oldu.

Grup maçlarının ardından çeyrek finale kalma başarısı gösteren Altınyıldız Fen Lisesi Genç Kız A Takımı 06.01.2020 tarihinde oynanan müsabaka ile rakibini 3-1 skorla geçerek yarı finale adını yazdırmıştır.

Son 5 yıla damgasını vuran, filenin sultanları Altınyıldız Fen Lisesi takımı bu yıl da hedeflerine doludizgin devam ediyor.

Öğrencilerimize 14.01.2020 yılında oynanacak yarı final maçında başarılar dileriz.