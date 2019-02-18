Altınyıldızlı Boksörümüz Elif Yavuz Türkiye Şampiyonu!

Güçlü öğretmen kadrosu, mükemmel kampusü ve çağdaş eğitim anlayışıyla yetişen öğrencileriyle Şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor.

Tüürkiye Boks Federasyonu’nun 2019 faaliyet programında yer alan ve 33 İlden 348 sporcunun katıldığı Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 12-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Yıldız ve Büyük Kadınlar Final gününde mücadele eden Altınyıldız Lisesi öğrencisi Elif Yavuz, Yıldız Kadınlar 57 kg.Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyayı almayı başarmıştır.

2018 yılının Türkiye Şampiyonu Elif Yavuz bu yıl da ünvanını korumuş,2019 yılınında şampiyonu olmuştur.

Milli Boksörümüze spor hayatında başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 11:35