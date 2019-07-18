Altınyıldızlı Arıkan Üniversite Sınavında 4 Nevşehir 1.liği, 2 Nevşehir 2.liği Kazandı

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri 2019 Üniversite sınavlarında Nevşehir'de başarı rekorlarını alt üst ediyor.

Türkiye'nin en başarılı Kolejlerinden Altınyıldız'da başarı haberleri devam ediyor. 2019 Eşit Ağırlık Türkiye 78. ve Nevşehir 1.liğinin ardından, şu anki elde edilen verilere göre Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Korhan Arıkan 2019 Üniversite sınavlarında 4 Nevşehir 1.liği, iki Nevşehir 2.liği kazandı.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında İlköğretim Okulu ve Lisesini başarıyla tamamlayan Korhan Arıkan;

”2019 yılında MSÜ Türkiye 4.lüğü başarımın ardından 2019 Üniversite sınavlarında çeşitli puan dallarında;

Türkiye 462.si, 584.sü, 639, 768.si, 895.si, 950.si olarak, 4 Nevşehir 1.liği, 2 Nevşehir 2.liği kazandım. Anneme, babama, ağabeyime, tüm aileme şükranlarımı sunuyorum.

Altınyıldız Kolejinin tüm yöneticilerine, öğretmenlerine, personeline ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, 2019 yılında başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyarak, yeni İl birinciliklerini ve yeni Türkiye derecelerini Nevşehir’e getirmiştir.

Yıllardır Altınyıldızda ağabeylerimizin, ablalarımızın başarı haberleri ile motive olduk.

Her yıl olduğu gibi, sadece ben değil, bu yıl da birçok Altınyıldızlı Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazandı. Çok mutluyuz, yıllardır bize emek veren, bizleri yetiştiren Altınyıldızlı öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

Lise tercihi yapacak öğrencilere tavsiyem, Nevşehir’de istikrarlı, kalitesini ve başarısını ispatlamış Altınyıldız Koleji var. Bizim sonuçlarımız bu başarıların ispatı.

Hem bireysel hem de toplu başarıda Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Türkiye’nin en başarılı Liselerinden birisi.

Nevşehirimize başarılarımız armağan olsun.

Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Altınyıldız Koleji, 2018 yılında Türkiye 87.liği, Nevşehir1.liği,2.liği ve 3.lüğü derecelerini kazanan,18’i TIP Fakültesi olmak üzere 144 öğrencisini Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine göndermişti.

Mezun verdiğimiz 17 yılda 1.259 öğrencimiz üniversiteli oldu.

2019 Üniversite sınavlarında Türkiye’de ilk 100 derecede 2 derece, Nevşehir’de 6 İl Birinciliği,3 İl İkinciliği,2 İl üçüncülüğü ve daha nice başarıları kazanan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyoruz.