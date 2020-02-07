Altınyıldızdan Uluslararası Turkish Open Teakwondo Şampiyonasında Bronz Madalya

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi BAHATTİN BATUHAN BAŞ 5 Şubat 2020’de İstanbul’da 52 ülkeden 2 bin 200 dolayında sporcunun katılımıyla düzenlenen TURKISH OPEN 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Bronz madalya kazanarak Dünya 3.sü olmuştur.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8.sınıf öğrencimiz BAHATTİN BATUHAN BAŞ’ı , öğrencimizi yetiştiren öğretmenlerimizi, öğrencimizin antrenörü Sayın RECEP IŞIK’ı ve öğrencimizin ailesini tebrik ediyor, bundan sonra yapılacak Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda okulumuzu Nevşehir’imizi ve ülkemizi temsil ederek bizlere büyük gurur yaşatmasını temenni ediyoruz.