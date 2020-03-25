Altınyıldız’da Zümre Toplantıları Devam Ediyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak okulların 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında MEB tarafından Koronavirüs’e karşı tedbir olarak ara verilmesinin ardından öğrencilerimizi evlerine çalışma programları düzenleyip göndermiştik.24 Mart 2020 saat 11.00’de İlkokul öğretmenlerimiz ile,saat 13.00’de 7 ve 8.sınıf öğretmenleriyle ,saat 15.00’de ise 5 ve 6.sınıf öğretmenleriyle ile yapılan toplantıyla da Milli Eğitim Bakanlığının bugün yapacağı toplantının ardından belli olacak olan 30 Mart 2020 tarihinden sonra sürecin uzaması durumunda öğrencilerimiz için eğitimin nasıl yapılacağı konuşuldu. Öğretmen eğitimlerinin de yapıldığı bu toplantılarda dijital ortamda online ve canlı yapılacak derslerle ilgili hazırlık ve planlama çalışmaları yapılmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak eğitime verilen bu ara içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde her türlü desteği vermek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyoruz.