Altınyıldızda Üniversite Sınavı Hazırlıkları

12.sınıflarımız eğitimlerine ve üniversite sınavı hazırlıklarına yüzyüze eğitimle devam etmektedir.

Maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun, HES kodu kontrolü yapılarak öğrenciler, sınavlara ve derslere alınmaktadır.

TSE Okulumuz Temiz Belgesini alan Nevşehir’de ilk özel okul olan Altınyıldız Eğitim Kurumları, her türlü tedbiri alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Dileğimiz en kısa zamanda tüm sınıflarda yüzyüze eğitimin başlamasıdır.