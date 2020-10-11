Altınyıldızda Üniversite Deneme Sınavı Serisi Devam Ediyor

Düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile öğrencilerimiz kendilerini üniversite sınavına motive etmektedirler. Öğrencilerimiz maske, mesafe ve hijyen kullarına uyarak, termal kamerayla ateş ölçümü yapılarak ve HES kodu kontrol edilerek sınavlara katılmaktadırlar.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor. "Türkiye’nin Örnek Okulu" unvanını yıllardır büyük bir onurla taşıyarak, başarı çizgimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz.