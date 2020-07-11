Altınyıldızda Sporda Altın Yıl

Altınyıldız İlköğretim Kurumu

-Satranç

-Basketbol

-Futbol

-Futsal

-Voleybol

-Yüzme

-Sportif Tırmanış

-Teakwando

-Masa tenisi

-Kort Tenisi

-Badminton

-Kayak

-Okçuluk branşlarında bireysel ve takım olarak birçok başarıya imza attı ve atmaya devam ediyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencimiz Bahattin Batuhan Baş 5 Şubat 2020’de İstanbul’da düzenlenen TURKISH OPEN 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında BRONZ madalya(Dünya 3.sü) kazandı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Mustafa Sacit SÜMER ve Bahadır Kaan KART 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen Spor Tırmanış Hız ve Lider Bölge Şampiyonası bölge 1.liği ve 2.liği elde etmişlerdir.Yapılan şampiyonada öğrencimiz MUSTAFA SACİT SÜMER bölge 1.si olurken , BAHADIR KAAN KART ise bölge 2.si olarak bir üst bölgede yarışma hakkını elde etmişlerdir.Ardından Adana’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ise Mustafa Sacit SÜMER Türkiye 1.liği elde etmiştir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu krosçu öğrencileri Duran SÜTVEREN ve İbrahim GÖKGÖZ İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonasında 1 altın ve 1 Bronz madalya kazandılar.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Gençlik spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüpler spor müsabakalarında Altınyıldız Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol takımımız tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştur.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları yüzme müsabakalarında bireysel ve takım olarak 16 Nevşehir derecesi ile müsabakaları tamamladı.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kross takımı Mersin’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar kategorisi 3000 metre kross yarışlarında Türkiye finalisti oldu

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Türkiye Kayak federasyonu tarafından düzenlenen Kayak il yarışmasında dereceleri toplayarak ilimizi bölge yarışmalarında temsil edeceklerdir.

Öğrencilerimizden;

ZEYNEP ALAK U12-Kızlar kategorisinde il 2.si Türkiye 35.si

KAAN TEKİN U10-Erkekler kategorisinde il 3.sü olmuşlardır

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Kız Basketbol Takımı Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda il şampiyonu oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 7-8/14-15/ Aralık 2019 tarihlerinde ilimizde yapılan yaş grupları il birinciliği satranç turnuvalarına aldıkları il dereceleri ile damgasını vurdular.Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlk-Orta Okulu sporcuları 6 il birinciliği ve altın madalya, 3 il ikinciliği ve gümüş madalya, 5 il üçüncülüğü ve bronz madalya kazanmışlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8. Sınıf öğrencisi Duran SÜTVEREN Türkiye Atletizm Federasyonun düzenlediği salon olimpik deneme yarışlarında Türkiye 3.sü oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları Küçük Kızlar Voleybol takımımızın müsabakalarda KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştur.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Basketbol Takımı Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda il şampiyonu oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Erkek Basketbol Takımı Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda il şampiyonu oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Nevşehir Satranç İl temsilciliği tarafından düzenlenen yaş grupları satranç turnuvasında Nevşehir 1.si oldular.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kross Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Nevşehir 1.si oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencisi KAAN CİVAN Ankara’da yapılan bölge turnuvalarını A2 barajını geçerek Milli sporcumuz olarak okulumuzu,ilimizi,ülkemizi Avrupa’da temsil edecektir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma koşusunda il 1.si oldular.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Nevşehir Satranç İl temsilciliği ve Forum Kapadokya işbirliği ile21-22 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen ve civar illerden gelen öğrencilerinde katıldığı yaş kategorisi satranç turnuvasına katıldılar.Yapılan Turnuvada öğrencilerimizdenFurkan Ming Lang HOU il 2.si olarak gümüş madalyaSelim DALKILIÇ ise il 3.sü olarak bronz madalya almıştır

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında düzenlenen Masa tenisi Turnuvalarında Nevşehir 1.si oldular.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Atletizm takımı ilimizde yapılan Okullar arası kross müsabakalarında öğrencilerimiz DURAN SÜTVEREN,MERT HANİFİ ODACI, IBRAHİM GÖKGÖZ, BATUHAN ERGÖZ ‘den oluşan takımımız Nevşehir 1.si oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yüzme takımı (Kaan CİVAN,Tuğra TAŞPINAR,Yağız TURAN,Ramazan Berke ŞIMARMAZ) 28-Şubat 02 Mart 2020 tarihleri arasında GAZİANTEP ilinde yapılan yüzme grup müsabakalarında ilk dörde girerek 2-4 Mayıs 2020 tarihinde Mersin ilinde yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı,

22 yıldır Nevşehir’in ve Türkiye’nin örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu elde ettiği akademik başarıların yanı sıra sporda da elde ettiği başarılarla Nevşehir’in ve Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumu olmaya devam etmektedir.

2019-2020 Öğretim yılında Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımıza,onları yetiştiren antrenör ve velilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZ DA ALTINYILDIZLI OLSUN.

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK OKULU