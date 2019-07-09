Altınyıldızda Sıcaktan Bunalan Çocuklar Havuzda Serinliyor

‘Altınyıldız Yaz Okulunda Havuz Etkinliği!’

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 17 Haziranda başlayan yaz okulumuz birbirinden keyifli etkinliklerle ve eğlencelerle devam ediyor.

Türkiye’nin en donanımlı eğitim kampuslarından biri olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise kampusunda yer alan Kapalı – Isıtmalı Yüzme Havuzundan Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu öğrencileri yararlanmaya devam ediyor.

Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen “Havuz Günleriʺ öğrenciler ve veliler tarafından büyük beğeni topluyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokullu öğrenciler, beden öğretmenlerinin eşliğinde hem eğlendiler hem de havuzun keyfini çıkarttılar

Türkiye’de az sayıda özel okulda bulunan kapalı, ısıtmalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme sporu öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişmelerine büyük katkı sağlıyor.

Yüzmede Türkiye dereceleri kazanan Altınyıldızlılar gelecekte daha büyük başarıları hedefliyor.

MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU, ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU….

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 11:11