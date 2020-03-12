Altınyıldız’da Lgs Çalışmaları Akşam Etütleri İle Devam Ediyor

Altınyıldız ilköğretim Kurumu 7 Haziran 2020 Pazar yapılacak olan LGS sınavı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.3 Martta başlayan akşam etütlerinde öğrencilerimiz hem konu tekrarlarını yaparken aynı zamanda soru çözüm saatleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca birebir özel etüt ve sınav koçluğu sistemimiz ile eğer varsa bireysel eksiklikler giderilmektedir. Hazırlanan deneme sınavı programları ile 7 Haziranda yapılacak olan sınava kadar öğrencilerimiz toplamda 65 deneme sınavı gerçekleştirecek sınav streslerini yenip sıradan bir deneme sınavına katılıyor edasıyla sınavlarını yapacaklardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur.Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 990 Öğrencisini Fen Lisesine, 665 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 LGS'den sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten aynı zamanda Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor ve 7 Haziran 2020 'de yapılacak olan LGS sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.