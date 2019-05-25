Altınyıldızda İftar Buluşmaları Devam Ediyor

Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Kurumlarda Ramazan ayı dolayısıyla öğretmen, personel, veli ve öğrencilere iftar yemekleri düzenleniyor.

Altınyıldız Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

9., 10., 11 ve 12. sınıf velileri, öğretmenleri ve öğrencileri okul yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinin sonunda yapılan dua ve konuşmalar yapıldı.

İftar programı sonrası sınıflara geçen öğretmenler ve veliler öğrencilerin genel durumlarını görüştü.

Ramazan ayının bereketinin ve paylaşmanın örneğininin verildiği bir iftar programı daha tamamlandı.

Ramazan ayı boyunca Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesindeki okullarda iftar programları devam etmektedir.